Fiorentina, Commisso ai tifosi: “Dobbiamo competere con squadre indebitate fino al collo”

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha scritto una lettera ai tifosi viola, pubblicata sui social dai profili ufficiali del club. Non mancano alcuni passaggi con un pizzico di polemica, soprattutto nella parte finale, dove il tycoon italo-americano non le manda a dire sulla situazione debiti di alcune squadre di Serie A. “Dal mio arrivo a Firenze ho ribadito che non avrei mai fatto promesse senza essere sicuro di poterle mantenere, e allo stesso modo ho detto sin da subito che la Fiorentina, sotto la mia proprietà, non avrebbe mai corso il rischio di fallire, com’è accaduto in passato. Da anni chiediamo trasparenza e regole uguali per tutti, ma quasi nulla è cambiato e ci troviamo a dover competere con altri club indebitati fino al collo che agiscono come se fosse tutto normale. Ci sono società che stanno ricorrendo a continui aumenti di capitale con esposizioni debitorie ancora notevoli, in seguito alla situazione Covid e alla questione Superlega. Mi auspico che finalmente qualcosa possa cambiare perché le società che rispettano ogni singola regola e hanno zero debiti non possono essere equiparate a quelle che riescono a sopravvivere solo per la mancata applicazione di norme precise“, si legge nella nota.