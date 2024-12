“Stamattina gli ho scritto ‘guarda la televisione perché la metto sotto l’incrocio’, mi ha detto ‘no, impossibile’ e invece… Lui comunque sta bene, e questa vittoria è fondamentale per noi. È andata bene, alla fine il gol ha portato i tre punti. Era una gara cruciale per noi, sono davvero entusiasta perché la Fiorentina è lì dove merita di essere”. Queste le parole di Danilo Cataldi dopo il gol vittoria contro il Cagliari dedicato ad Edoardo Bove. Il centrocampista viola dopo aver segnato ha indicato la telecamera dicendo “Te l’avevo detto, te l’avevo detto” in riferimento allo scambio di battute con Bove su Whatsapp questa mattina prima della partita.