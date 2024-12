“Siamo delusi, ma abbiamo fatto il massimo oggi. E’ stata una gara molto bella sia per Charles che per Carlos. Non siamo lontani dalla McLaren, sono solo 14 punti. Non abbiamo perso oggi il campionato, questo è sicuro. Siamo soddisfatti del lavoro di questa stagione e dei nostri miglioramenti“. Le parole di Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, dopo il Gran Premio di Abu Dhabi. “Complimenti a McLaren, ha fatto un lavoro eccezionale. Quest’anno anche noi come loro abbiamo fatto meglio dello scorso anno. Ho un enorme rispetto della McLaren come team, azienda, piloti e team. Serve concentrarci su di noi: c’è margine di miglioramento, ma sono molto fiero del nostro lavoro. Sono molto orgoglioso della nostra capacità di reazione dove i momenti difficili. Ogni volta siamo tornati più forti”.