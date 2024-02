Fiorentina: Belotti subito convocato per il Lecce

Dopo il trasferimento alla Fiorentina, Andrea Belotti subito nei convocati di Italiano per la trasferta di domani sera contro il Lecce. L’ormai ex attaccante della Roma è arrivato in prestito oneroso fino a giugno e ha svolto il primo allenamento con la squadra in mattinata. Vestirà la sua numero 20 subito al Via del Mare di Lecce, ma probabilmente avrà spazio da subentrato. Non partirà per la Puglia Arthur, oltre ai lungodegenti Dodo e Castrovilli e a Kouamé, impegnato in Coppa d’Africa con la Costa d’Avorio.