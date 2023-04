Fiorentina-Atalanta, Radio Bruno: “Gasperini ha fatto il gesto delle mazzette ai dirigenti viola”

Possibile caos alla fine di Fiorentina-Atalanta, così come riportato da Radio Bruno e da altre testate locali toscane presenti al Franchi con i loro inviati. Secondo quanto riferito dall’emittente radiofonica, l’allenatore della Dea, Gian Piero Gasperini, evidentemente infuriato per il rigore concesso ai viola, avrebbe cominciato a urlare “ladroni” verso tutti, indisponendo il pubblico e avvicinandosi anche verso i dirigenti viola presenti vicino al tunnel, dove avrebbe mimato una mazzetta facendo il gesto dei soldi, e sfiorando il contatto fisico. Avrebbe anche fatto degli altri gestacci nei confronti della Fiesole. Il tutto, viene riferito, davanti al delegato della Procura Figc, per cui potrebbero esserci provvedimenti.