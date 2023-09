Fiorentina-Atalanta: due poliziotti accanto a Gasperini per prevenire eventuali risse coi tifosi viola

Due poliziotti extra rispetto a quelli previsti nel consueto a bordocampo al Franchi per Fiorentina-Atalanta. Lo ha raccontato Dazn,che ha spiegato per mezzo dell’inviato a bordocampo, Giovanni Barsotti, come i due agenti siano stati posizionati vicino a Gian Piero Gasperini per fermare eventuali risse sul nascere in caso di provocazione da parte dei tifosi viola, che negli scorsi anni hanno beccato e sfidato l’allenatore della Dea in più occasioni.