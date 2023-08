Fiorentina, Arthur: “Inizio perfetto, continuiamo così”

Arthur ha commentato su Instagram il suo debutto in campionato con la maglia della Fiorentina: ”Inizio perfetto! Gran lavoro di tutta squadra per fare il primo passo, continuiamo così! Forza Viola”, ha dichiarato. Un debutto contrassegnato da un grande successo per 4-1 sul Genoa, e da una brillante prestazione di tutta la squadra.

Daniele Pradè ha proprio parlato, al termine della partita, del giocatore: ‘‘Arthur è stato come un cane tenuto in gabbia per un periodo di tempo, l’abbiamo riaperta ed è diventato quasi pazzo, aveva una grandissima voglia di giocare” ha commentato il Ds viola, pungendo il club bianconero che lo ha ceduto alla Fiorentina in prestito oneroso (2 milioni di euro) con diritto di riscatto a 20. Grandi applausi anche per l’esterno Kayode, classe 2004, passaporto italiano e nigeriano, campione europeo con l’Italia Under 19, schierato ieri titolare a sorpresa al posto di Dodo non al meglio. ‘‘Ho realizzato il sogno di un piccolo bambino che fino a qualche anno fa guardava la Serie A solo in tv” ha commentato sui social il giocatore piemontese di Borgomanero, ”Questo ragazzo è un fenomeno” l’elogio che gli ha dedicato via social proprio Dodo.