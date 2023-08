Fiorentina, Arthur: “Dopo aver parlato con Italiano ho capito che questo era il posto giusto per me”

Il nuovo centrocampista della Fiorentina, Arthur, nel corso di un’intervista concessa ai microfoni di Sportmediaset, ha raccontato le sue prime sensazioni nell’ambiente viola: “Sono molto felice di essere qui, l’inserimento è stato più facile grazie alla presenza di alcuni brasiliani. Ho tanta voglia di imparare, non vedo l’ora che cominci il campionato. Non conoscevo mister Vincenzo Italiano di persona, ma ho visto le partite delle sue squadre e mi sono piaciute molto. Ho accettato subito quando mi hanno detto che avevo la possibilità di venire qui. Il mister mi ha chiamato e dopo aver parlato con lui ho capito che questo era il posto giusto per me“.