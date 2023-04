Festa Scudetto Napoli: oltre 2500 agenti, allestiti punti soccorso

Napoli si prepara alla festa Scudetto. Per il Ponte del Primo Maggio potrebbero esserci in città più di un milione di persone in più (250 mila delle quali turisti) per festeggiare, se i risultati si combineranno, il terzo scudetto azzurro. Sono stati definiti i dettagli del piano di sicurezza: transenne in varie zone, 90 i varchi di accesso predisposti, oltre 2500 uomini delle forze dell’ordine, larga parte della città isola pedonale. Sono stati allestiti in diversi posti ‘help point’, punti di primo soccorso istituiti dall’Asl Napoli 1, ed è stato ampliato il numero delle ambulanze in servizi e di medici.

Già da oggi è scattato il divieto di sosta e fermata nelle aree vicino ai pronto soccorso degli ospedali, dalle 14 stop al traffico. Domani scatterà anche il divieto di vendita di bevande in bottiglia e lattina, ad eccezione del servizio a tavolo, e di fuochi d’artificio.