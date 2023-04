Milan, assemblea dei soci convocata per il prossimo 11 maggio

E’ stata convocata per giovedì 11 maggio l’Assemblea dei soci ordinaria del Milan, che si riunirà in videoconferenza. All’ordine del giorno ci sarà anche l’aumento dei componenti del consiglio di amministrazione rossonero, con la conseguente nomina degli stessi. Inoltre i soci dovranno esprimersi la fusione per incorporazione di Milan Entertainment Srl e Casa Milan srl in Accociazione Calcio Milan Spa. La carica di amministratore per cooptazione dovrebbe andare a Randy Lewis Levine.