Festa Inter: a San Siro spunta tricolore con numero 14, lo scudetto di Calciopoli (FOTO)

E’ festa Inter contro il Torino per la vittoria dello scudetto numero 20. Una cifra raggiunta anche in virtù dell’assegnazione del titolo 2005/2006, sottratto alla Juventus dopo lo scandalo di Calciopoli e assegnato dalla Figc ai nerazzurri. E i tifosi a San Siro sventolano anche un tricolore con il numero 14, proprio quello scudetto, in uno striscione comparso in secondo anello blu, come visibile nella foto in basso. Dunque il numero 14 accompagna il 20 in questo lunch match di festa. Nel frattempo, i tifosi hanno invitato Simone Inzaghi a saltare, e dopo un po’ di titubanza il tecnico piacentino ha cominciato a saltare a sorridere in un clima di estrema festa.