FANTACALCIO – Sampdoria-Sassuolo: gol di Gabbiadini o autogol di Erlic? La decisione della Lega

La Sampdoria trova il gol del pareggio. Nel match contro il Sassuolo, valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2202/2023, i ragazzi di Dejan Stankovic non si arrendono e segnano la rete del 2-2 sugli sviluppi di calcio d’angolo. Un gol rocambolesco visto che sul rimpallo Erlic sbaglia porta e trafigge Consigli, poi la tocca anche Gabbiadini ma quando la palla è già entrata. Per gli amici del fantacalcio quindi è autogol di Erlic.