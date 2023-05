FANTACALCIO – Roma-Inter, gol di Dimarco o autogol di Cristante? La decisione della Lega

Episodio da fantacalcio in Roma-Inter con il gol dello 0-1 da parte dei nerazzurri contro i giallorossi. In particolare, grande verticalizzazione di Brozovic per Dumfries, che crossa in mezzo all’indirizzo di Dimarco, che calcia e non perdona. Sul tiro, che sembra indirizzato verso lo specchio, arriva la deviazione da parte di Cristante, che è l’ultimo a toccare e insaccare la propria porta. Si tratta di gol di Dimarco e non di autogol di Cristante, questa è la decisione della Lega.