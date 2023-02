FANTACALCIO – Milan-Atalanta, gol di Theo Hernandez o autogol Musso? La decisione

Il Milan è in vantaggio. Nel match contro l’Atalanta, valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, i ragazzi di Stefano Pioli trovano una rete meravigliosa con un tiro fantastico di Theo Hernandez. L’esterno rossonero colpisce al volo e colpisce il palo pieno, poi la sfera batte sulla schiena di Musso ed entra in porta. Per tutti gli amici del fantacalcio non c’è nessun dubbio: è autogol. Dunque -3 per Musso.