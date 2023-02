FANTACALCIO – Lecce-Sassuolo, gol di Thorstvedt o autogol di Hjulmand? La decisione della Lega

Dubbi al Fantacalcio per il gol dello 0-1 in Lecce-Sassuolo. Lo segna Thorstvedt, ma con un tocco decisivo di Hjulmand che manda totalmente fuori causa Falcone sul colpo di testa doppio dei due giocatori nordeuropei. Per la Lega di Serie A al momento è gol del centrocampista neroverde, ma c’è chi pensa possa trattarsi di autogol del centrocampista giallorosso. Seguiranno aggiornamenti su questa rete e sulla sua paternità.