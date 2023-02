Calciomercato Inter: Dumfries verso la cessione, Buchanan in pole position per sostituirlo

L’Inter si prepara a rinnovare la corsia destra della linea difensiva. Come riporta Tuttosport, il primo nome in uscita è quello di Denzel Dumfries. L’esterno olandese ha perso il posto da titolare in questa stagione a vantaggio di Darmian. L’ex giocatore del PSv potrebbe essere sostituito dal giocatore del Brugge Buchanan, terzino canadese obiettivo di diverse squadre europee.