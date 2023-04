FANTACALCIO – Lecce-Napoli, autogol di Gallo o di Falcone? La decisione della Lega

Tragicomico autogol nel corso del secondo tempo di Lecce-Napoli, match valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Nel corso del match del Via del Mare i ragazzi di Luciano Spalletti attaccano sulla sinistra con il cross che viene controllato in apparenza da Gallo che, di petto, effettua un retropassaggio a Falcone ma clamorosamente il portiere del Lecce si lascia sfuggire la palla e finisce in porta. Per gli amici del fantacalcio, al momento, la Lega di Serie A ha assegnato l’autogol a Gallo.