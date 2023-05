FANTACALCIO – Inter-Sassuolo, gol di Lautaro o autogol di Ruan: la decisione della Lega

L’Inter trova anche il terzo gol. Nel match contro il Sassuolo, valevole per la trentacinquesima giornata della Serie A 2022/2023, i ragazzi di Simone Inzaghi calano il tris grazie ad un tiro di Lautaro Martinez che viene deviato da Ruan e batte un incolpevole Consigli. Per la Lega di Serie A il gol è stato attribuito all’argentino visto che si trattava di un tiro diretto verso la porta. Dunque niente doppio autogol per Ruan che, invece, sul cross di Bellanova, ha messo lui la palla in porta.