FANTACALCIO – Inter-Juventus: gol Thuram o autogol Gatti? La decisione della Lega

Episodio da fantacalcio in Inter-Juventus. I nerazzurri sono in vantaggio e la rete viene in un primissimo momento assegnata a Thuram, ma l’attaccante di casa non sembra proprio toccarla, invece l’ultimo tocco, appare chiaro, è col petto di Gatti, nel tentativo disperato di salvare una palla che ballava nello specchio di porta a Szczesny battuto. Dunque un’autorete sta decidendo fin qui il derby d’Italia.