FANTACALCIO – Genoa-Lecce, gol di Krstovic o autogol di Vasquez? La decisione della Lega

Fantacalcio in subbuglio per il gol di Nikola Krstovic in Genoa-Lecce. L’attaccante salentino, dopo aver sbagliato un rigore, si è fatto perdonare segnando il gol del vantaggio, anche se con una deviazione piuttosto netta di Vasquez, che mette fuori causa il portiere. Da capire se può trattarsi di autogol: dalle prime immagini sembrava diretto verso lo specchio il tiro del centravanti ospite, quindi dovrebbe essere tutto suo il gol, per la Lega Serie A al momento la decisione è di assegnare la rete a Krstovic.