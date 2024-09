FANTACALCIO – Como-Bologna, autogol di Casale o gol di Cutrone? Proteste per possibile fallo su Orsolini (MOVIOLA)

Episodio da Fantacalcio in Como-Bologna. C’è infatti l’autogol di Casale, molto sfortunato sul tentativo di Cutrone che non era assolutamente diretto verso la porta, ma era un passaggio in mezzo. Esulta l’attaccante dei lombardi, ma la paternità della rete non può essere sua e dunque niente +3 per il centravanti, piuttosto arriverà il malus per il difensore.

C’è anche da valutare un episodio da moviola nel gol. Prima del contropiede dei lariani, infatti, c’è un intervento che pare falloso su Orsolini, che aveva già scaricato il pallone, ma con un’entrata dura da parte di Fadera. L’esterno dei padroni di casa affonda con uno step on foot, per l’arbitro Piccinini e per il Var non c’è nulla, ma restano dubbi.