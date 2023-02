Fabio Capello: “La Serie A ha dormito mentre le squadre inglesi hanno investito”

“Lo strapotere della Premier League? L’Italia era il campionato più ambito negli anni ’90, adesso il campionato più ambito, dove c’è più gente negli stadi e dove tutto funziona perfettamente è la Premier League. Ha preso il posto, giustamente e meritatamente, della Serie A. Noi abbiamo dormito, abbiamo pensato al nostro orticello, invece di avere delle idee più aperte abbiamo sempre pensato a quello che guadagnavamo in un anno senza avere una visione più ampia”. Queste le parole di Fabio Capello a LaPresse in relazione al calciomercato e al divario tra Italia e Inghilterra: “Come si può colmare questo divario? Intanto partiamo dagli stadi. Ci sono stadi che lavorano tutti i giorni perché sono di proprietà, questo è già un plus per coloro che vogliono investire. Poi abbiamo altri problemi, loro il problema degli hooligans lo hanno risolto, mentre noi abbiamo ancora questi problemi. Ci sono tantissime cose da fare ma bisogna avere una visione diversa”.

E sui casi legati a Skriniar, Leao e Zaniolo ai ferri corti coi rispettivi club: “Ci sono giocatori che non hanno rispetto verso la maglia per cui giocano, li vedo baciare lo scudetto e poi qualche mese dopo non accettano le decisioni della società”.