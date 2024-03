Fabio Cannavaro ospite di ‘Legends – Ci vediamo a Napoli’: la settima puntata in onda alle 20:00

La sosta per gli impegni delle nazionali non ferma ‘Legends – Ci vediamo a Napoli’. La settima puntata andrà in onda mercoledì 27 marzo, alle ore 20:00, su Sportitalia (canale 60 digitale terrestre), NapoFlix (canale 86) e on demand sulla piattaforma Sportface TV.

In questo episodio speciale, della durata di un’ora e mezza, la padrona di casa Jolanda De Rienzo, insieme ai suoi fedeli compagni di viaggio Alessandro Renica e Raffaele Di Fusco, accoglierà in studio una vera leggenda del calcio, italiano e non solo: Fabio Cannavaro. L’ultimo difensore ad aver vinto il Pallone d’Oro, nel 2006, nonché capitano della Nazionale vincitrice del Mondiale tedesco nello stesso anno; fu proprio lui a sollevare la coppa sotto il cielo di Berlino. Una puntata da campioni del mondo, nella quale verrà ripercorsa la carriera di Cannavaro, attraverso i messaggi dei suoi ex compagni, allenatori e amici; dagli esordi con la maglia del Napoli, passando per i trionfi di Parma, squadra con la quale ha vinto anche una Coppa UEFA nel 1999, fino al Real Madrid. Una carriera e un’esperienza con pochi eguali, utili anche per fare il punto sulla stagione degli azzurri.

“Legends – Ci vediamo a Napoli” va in onda tutti i mercoledì su Sportitalia, Napoflix e Sportface TV (tv.sportface.it).