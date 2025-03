Tutto pronto per i Mondiali di sci freestyle. Dal 18 al 30 marzo si vola in Engladina (Svizzera), valle situata nel cantone dei Grigioni, per le rassegne iridate di ski cross, slopestyle e big air. Sono nove gli atleti selezionati dai rispettivi staff tecnici per prende parte alle gare che assegneranno le medaglie mondiali. Allo slopestyle e al big air parteciperanno Flora Tabanelli, Miro Tabanelli e René Monteleone. In quelle di ski cross scenderanno in pista Simone Deromedis, Yanick Gunsch, Federico Tomasoni, Edoardo Zorzi, Dominik Zuech e Jole Galli. Tra il 19 e il 21 marzo si disputeranno le qualifiche di slopestyle e ski cross, mentre le gare sono previste sabato 22 marzo. Il giorno successivo è in programma la gara a squadre di ski cross (non olimpica). Infine, il 26 e il 27 marzo andranno in scena le qualifiche del big air, le cui competizioni si svolgeranno il 29 marzo.

Cosa aspettarsi dagli azzurri

Occhi puntati soprattutto su Flora Tabanelli, che nel 20254/2025 ha dominato vincendo la Coppa del Mondo generale di park and pipe e anche quella di Big Air. Al maschile, Miro Tabanelli a Tignes (Francia) ha conquistato il primo storico successo di un italiano nel massimo circuito di park & pipe. I due fratelli azzurri in totale hanno ottenuto nove podi in questo inverno, tra cui quattro vittorie. Nello ski cross Simone Deromedis è terzo in classifica generale di Coppa del Mondo, a soli 25 punti dal leader, Florian Wilmsmann. L’azzurro è stato al comando per gran parte della stagione e nella due gare conclusive di Idre Fjall, in Svezia, andrà a caccia della Sfera di Cristallo. Deromedis nel 2024/2025 ha vinto tre gare, per un totale di otto podi. Per i colori azzurri in stagione hanno centrato la top-3 anche Gunsch a Reiteralm e per cinque volte Galli al femminile. Quest’ultima ha conquistato il primo successo in carriera in Val di Fassa, poi bissato a Gudauri (Georgia).

I convocati in Slopestyle/Big Air

Con delibera n. 182 dell’11 marzo 2025, il Presidente Flavio Roda ha ufficializzato i nomi degli atleti che prenderanno parte ai Campionati Mondiali di Freestyle, per il settore Slopestyle/Big Air, che si svolgeranno a St. Moritz dal 15 al 30 marzo 2025. Ecco i convocati:

Atleti

Renè Monteleone

Miro Tabanelli

Flora Tabanelli

I convocati nello skicross

Con delibera n. 185 del 17 marzo 2025, il Presidente Flavio Roda ha ufficializzato la Nazionale di skicross che prenderà parte ai Mondiali di St. Moritz dal 18 al 24 marzo prossimi. Ecco i convocati:

Atleti

Simone Deromedis

Yanick Gunsch

Federico Tomasoni

Edoardo Zorzi

Dominik Zuech

Atlete

Jole Galli

Il programma dei Mondiali

Tra il 19 e il 21 marzo si disputeranno le qualifiche di slopestyle e ski cross, mentre le gare sono previste sabato 22 marzo. Il giorno successivo è in programma la gara a squadre di ski cross (non olimpica). Infine, il 26 e il 27 marzo andranno in scena le qualifiche del big air, le cui competizioni si svolgeranno il 29 marzo. Di seguito programma e orari nel dettaglio.

Mercoledì 19 marzo

10.00 – Qualifica slopestyle uomini

Giovedì 20 marzo

10.00 – Qualifica slopestyle donne

Sabato 22 marzo

10.00 – Finale slopestyle donne

11.00 – Ski cross uomini e donne

12.30 – Finale slopestyle uomini

Domenica 23 marzo

11.30 – Gara a squadre ski cross (non olimpica)

Mercoledì 26 marzo

11.30 – Qualifica big air donne

Giovedì 27 marzo

11.30 – Qualifica big air uomini

Sabato 29 marzo

19.30 – Finale big air uomini e donne