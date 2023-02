Empoli, Zanetti suona la carica: “Possiamo battere le grandi squadre”

Paolo Zanetti, alla vigilia di Roma-Empoli, ha raccontato come la vittoria di San Siro contro l’Inter abbia costituito un’enorme iniezione di fiducia per la squadra e per i suoi uomini. “Abbiamo capito che possiamo farcela anche contro le grandi squadre – ha affermato l’ex tecnico del Venezia –. Prima della gara con l’Inter non ci era mai capitato, ma c’eravamo andati vicini e alcuni episodi sfavorevoli ci avevano condannati. Ora che ci siamo riusciti, dobbiamo scendere in campo con ulteriore consapevolezza, dobbiamo credere nelle nostre possibilità. Può accadere se giochiamo con coraggio, senza paura o timore reverenziale, se mettiamo in campo le nostre certezze”.

Infine, un elogio nei confonti della Roma di Jose Mourinho, avversaria dei toscani sabato 4 febbraio alle ore 18. “Roma? È una squadra che non ha punti deboli. Quando gioca come sa fare, difende benissimo e ha tanta qualità in attacco, gestisce bene la sfera, ha campioni che possono spostare gli equilibri. Noi dovremo essere bravi a sfruttare quei pochi spazi che ci concederanno, dobbiamo capire le loro caratteristiche difensive e colpire dove ce ne sarà la possibilità”.