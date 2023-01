Empoli, Zanetti: “Sampdoria avversario complicato, andremo in campo senza fare calcoli”

Il tecnico dell’Empoli, Paolo Zanetti, ha parlato in conferenza stampa prima del match di campionato contro la Sampdoria, in programma domani sera alle ore 20.45. In primo luogo l’allenatore ha espresso le sue sensazioni alla vigilia della sfida contro i blucerchiati: “Domani avremo un avversario complicato, ultimamente soprattutto difficile da incontrare. Per loro infatti la partita è determinante. Ci siamo preparati come sempre, curando al massimo ogni dettaglio. Andremo in campo per vincere, seppur è vero come abbiamo due risultati su tre a disposizione. Ripeto però che non dobbiamo fare calcoli, soprattutto in questo periodo storico. Speriamo di sfruttare al meglio il fattore campo, il pubblico ci carica sempre molto”.

Sui giocatori a disposizione poi aggiunge: “C’è il rientro di Akpa, Bandinelli e Hass, seppur questi ultimi due non sono al massimo. Sono però calciatori importanti per noi e li utilizzeremo. Henderson viene da 15 giorni di influenza, non si è allenato molto, La sua condizione quindi non è quella migliore, ma sta crescendo. Puntiamo molto su Caputo, ma non bisogna caricarlo di troppe responsabilità”.