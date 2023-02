Empoli, Zanetti: “Mi aspetto una Fiorentina arrembante, ma noi abbiamo tante motivazioni”

Alla vigilia del derby toscano Fiorentina-Empoli, Paolo Zanetti ha parlato del match in conferenza stampa e ha analizzato lo stato psico-fisico delle due squadre a 24 ore dalla partita di domani. “Mi aspetto una Fiorentina arrembante, come sempre – ha dichiarato l’ex Venezia -, come come in tutte le partite, al di là della situazione di punteggio. Hanno numeri impressionanti, è mancata loro solo un po’ di concretezza, offensiva e difensiva. È una squadra forte, da rispettare e temere. Quello che mi interessa è l’orgoglio nostro di essere arrivati a questo punto, di potercela giocare”.

“L’Empoli si gioca la partita con le sue carte, contro una squadra costruita per i piani alti – ha proseguito –. Abbiamo già tante motivazioni, ma faremo di tutto per regalare una gioia ai nostri tifosi, sappiamo che è una partita a cui tengono tanto. Non possiamo promettere la vittoria, ma sicuramente di lottare su ogni pallone e dare il 110% delle nostre capacità. Poi, ovvio, c’è anche l’avversario e ci sono le altre componenti”.

Infine, un commento sulla posizione in classifica del team che guida, tranquillo al dodicesimo posto con 27 punti. “L’Empoli deve pensare a fare punti per salvarsi. Ma abbiamo già dimostrato di potercela giocare con tutti. Il lavoro che fa la squadra è importante: ci mette cuore e qualità. Anche noi abbiamo le nostre armi, i nostri punti di forza, abbiamo dei singoli che possono fare male a chiunque”.