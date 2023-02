Empoli-Spezia, Zanetti: “Non è uno spartiacque di nessun tipo, giochiamo senza fare calcoli”

Il tecnico dell’Empoli, Paolo Zanetti, alla vigilia de match contro lo Spezia valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, si è presentato in conferenza stampa: “Queste partite le abbiamo sempre affrontate come fondamentali, poi ce ne saranno altre. Il vantaggio è che non è uno spartiacque di nessun tipo ma affrontiamo la partita pensando al momento e senza fare calcoli. Non vogliamo metterci troppa pressione, ma è una sfida con noi stessi. Veniamo da due partite ben giocate ma in cui abbiamo lasciato giù qualcosa. Vorremmo mettere qualcosa in più, visto che non siamo abituati a questi piani della classifica. Mi aspetto di tornare in campo sempre con l’umiltà e la voglia di portare a casa il risultato a tutti i costi”.

Nella gara di andata i toscani uscirono sconfitti di misura per mano dei liguri, ma adesso i ragazzi di Zanetti sono maturati molto rispetto allo scorso agosto: “Ci siamo evolute entrambe, sarà una partita probabilmente diversa anche tatticamente. Lo Spezia è una squadra ben messa in campo, ha giocatori di qualità, secondo me è una squadra da temere, quindi la partita sarà difficile per tanti motivi. Abbiamo avuto esperienza in casa con la Samp, con cui è stata dura, i valori vengono superati anche dallo spirito di sopravvivenza”.

Sulla sconfitta contro la Roma: “Abbiamo sbagliato qualcosa e subito la loro grande fisicità, questo ci deve far capire che dobbiamo dare il massimo per non essere vulnerabili. Spero ci sia servito come lezione. Vicario? Quella sua parata è stata allucinante da videogiochi. La cosa migliore è che, nonostante tutto quello che gli sta succedendo, Guglielmo rimane sempre se stesso e questo lo porterà lontano”.