Grave infortunio per l’attaccante dell’Empoli Pietro Pellegri. Gli esami effettuati questa mattina hanno riscontrato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. L’attaccante dovrà essere operato e per lui la stagione è conclusa. Come si era intuito vedendo la sua reazione alla caduta ieri pomeriggio al Bentegodi contro il Verona, l’infortunio era dell’entità che sembrava presagire l’uscita al 9′ del primo tempo.