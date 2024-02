Empoli, Nicola imbattuto nelle prime sei gare da subentrato. In 10 anni ci sono riusciti lui e Blessin

Aggiusta e migliora. Anche alla guida dell’Empoli Davide Nicola si sta confermando un autentico fuoriclasse della lotta salvezza. L’allenatore ha raggiunto la permanenza in Serie A con Crotone (2017), Genoa (2020), Torino (2021) e Salernitana (2022). Ora, con la vittoria sul Sassuolo al Mapei Stadium, Nicola trova la sesta partita da imbattuto sulla panchina dei toscani in campionato (nessuno in corsa ha fatto meglio nella storia del club). Più in generale, negli ultimi 10 anni, è il secondo tecnico subentrante a torneo in corso ad aver evitato la sconfitta in ciascuna delle prime sei partite con una squadra in una stagione di Serie A. Prima di lui a riuscirci era stato Alexander Blessin, nel 2022 con il Genoa (imbattuto in tutte le prime otto). La squadra rossoblù però non riuscì ad evitare la retrocessione. L’Empoli al momento è tredicesimo, a +5 dal Verona terzultimo. E nelle ultime sei gare ha battuto, oltre al Sassuolo, Monza e Salernitana, mentre ha guadagnato un punto contro Juventus, Genoa e Fiorentina. Un buon biglietto da visita per una salvezza che ora sembra più che possibile.