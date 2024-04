Empoli-Napoli, la gioia di Nicola: “Primo tempo di grande qualità”

“Il nostro primo tempo è stato di grande qualità, poi il Napoli ha messo in campo le sue, ma i ragazzi sono rimasti sempre concentrati. Oggi ci servivano delle risposte, nonostante l’intensità non sia mai mancata. Nelle ultime tre partite abbiamo tenuto un livello altissimo”. Queste le parole di Davide Nicola, allenatore dell’Empoli, ai microfoni di Dazn, dopo la vittoria per 1-0 contro il Napoli. “Queste partite si vincono con il giusto piano tattico, poi ovviamente l’interpretazione in campo fa la differenza. Quando riesci ad avere intensità e spirito di gruppo, è più facile rimanere corto in campo ed uscire in pressione coi tempi giusti. In questo campionato tutte le squadre sono competitive e noi dobbiamo pensare di poter fare punti contro chiunque”.

Nicola ha poi parlato di Cerri, decisivo e poi uscito per infortunio: “Nessuno in questa fase può permettersi il lusso di perdere anche un solo giocatore. Cerri ha fatto un gol importantissimo e siamo contenti per lui. Da quando è arrivato ha pensato solo a lavorare e a mettersi a disposizione del gruppo”.