Empoli-Monza, Nesta: “Szczesny? Galliani è famoso, magari arriva all’ultimo giorno”

Alessandro Nesta ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Empoli-Monza, match valido per la prima giornata della Serie A 2024/2025. Esordio atipico da allenatore nel massimo campionato per il tecnico dei brianzoli, dal momento che l’ex difensore di Lazio, Milan e Nazionale sarà squalificato e non siederà quindi in panchina. “A livello tattico abbiamo cambiato un po’ di cose, ci stiamo evolvendo per la proposta che vogliamo fare. Sono fiducioso, vogliamo iniziare bene e queste partite vanno portate a casa.” “Non annuncio la formazione, voglio tutti i giocatori in tensione e in competizione tra loro. Non voglio facce lunghe, ma gente determinata – ha proseguito -. Domani sarà una partita già importante.”

“Dobbiamo portarla a casa giocando a viso aperto e per questo l’ approccio sarà fondamentale, dice ancora Nesta. Dovremo fare capire sin da subito la forza che mettiamo in campo. Ovviamente ho la formazione di Empoli in testa ma, come detto, mi piace la concorrenza e l’agonismo. La strada è difficile, l’ Empoli pressa, gioca in verticale; le nostre qualità vanno portate in campo. Noi dobbiamo essere pronti”.

Una battuta anche sul caso Szczesny, con il portiere svincolato dalla Juventus e potenzialmente tesserabile: “Non abbiamo notizie a oggi, ma il direttore (Galliani, ndr) è famoso. Magari arriva all’ultimo giorno di mercato.”