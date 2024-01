Empoli-Monza, Citterio: “Noi lenti e poco incisivi. Sconfitta meritata”

“Abbiamo giocato una brutta partita e l’Empoli ha meritato la vittoria. Non siamo riusciti a fare la nostra gara. Per adesso abbiamo difficoltà a giocare come vorremmo. Siamo stati lenti e poco incisivi”. Lo ha detto l’allenatore in seconda del Monza, Stefano Citterio, ai microfoni di Dazn, dopo la pesante sconfitta per 3-0 rimediata al Castellani. “L’Empoli ha giocato una buona gara affidandosi alle ripartenze e per noi è diventato tutto difficile – ha poi continuato il vice di Palladino oggi non in panchina per squalifica -. Noi possiamo e dobbiamo fare sicuramente meglio. In settimana analizzeremo i nostri errori e lavoreremo sodo per evitare di commetterli nuovamente. Dobbiamo ritrovare spirito combattivo, ma sono certo che ci riusciremo”.