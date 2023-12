Empoli-Lazio, Zaccagni: “Spogliatoio diviso? Lo hanno creato al di fuori del nostro ambiente”

“Lo spogliatoio diviso? Lo hanno creato al di fuori del nostro ambiente. Cercano di dividerci gli altri ma noi rimaniamo uniti”. Lo ha detto l’attaccante della Lazio, Mattia Zaccagni dopo la vittoria contro l’Empoli. “Già con l’Inter si era visto un altro atteggiamento, stasera abbiamo fatto una grandissima partita – ha detto l’esterno ai microfoni di DAZN – e siamo riusciti a portare a casa i tre punti. Ora sto meglio dopo i due infortuni, sto cercando la condizione massima per dare il meglio alla Lazio”. L’autore del gol del raddoppio, che ha dedicato la rete al nonno appena scomparso, ha concluso parlando degli infortuni di Immobile e Luis Alberto: “Sono due giocatori fondamentali per noi, speriamo di non averli persi per troppo tempo”.