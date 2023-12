Empoli-Lazio, Immobile: “Ci vuole rispetto per quello che ho dato per questa maglia”

“Spogliatoio diviso? Sono cose che ci danno fastidio, noi facciamo di tutto per vincere: quello che succede dentro lo spogliatoio non so come possa venire fuori, ma poi fossero state cose vere. Per questo sono venuto a parlare io, mi preme dare un segnale forte su questa storia. È giusto criticare la squadra per le prestazioni ma non per l’aspetto umano del gruppo”. Lo ha detto l’attaccante della Lazio, Ciro Immobile dopo la vittoria contro l’Empoli. “Ci vuole rispetto per quello che sono per questa squadra e per quello che ho dato e continuo a dare per questa maglia – ha detto la punta ai microfoni di DAZN – il nostro è un gruppo davvero forte e unito. Come in ogni gruppo ci sono delle incomprensioni che però riguardano il campo e non fuori”, ha aggiunto Immobile. “Gli infortuni fanno parte del calcio. Sono molto dispiaciuto perché ci stavamo divertendo e facendo bene. Ora aspettiamo di fare gli esami e come evolve, spero sia una vecchia cicatrice che mi ha dato fastidio e non qualcosa di più grave. Peccato perché ultimamente ero in condizione fisica buona”, ha aggiunto l’attaccante, uscito al 22′ del primo tempo per un problema muscolare. “Questa vittoria è importante, ora serve dare continuità. In settimana ci siamo parlati, serviva una magia per darci la scossa a questa stagione. Ognuno ha dato il meglio, siamo felici per la prestazione e il risultato”, ha concluso.