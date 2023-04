Empoli-Inter oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Empoli e Inter, valevole per la trentunesima giornata di Serie A 2022/2023. Ci risiamo, ennnesima partita in cui i nerazzurri sono chiamati a dimostrare qualcosa in un campionato in cui finora hanno senz’altro deluso rispetto alle aspettative. La semifinale in Champions League è un traguardo importante e inaspettato per certi versi, ma la situazione in classifica in Serie A è piuttosto complessa e sono cinque di fila i match senza vittoria. La sfida è in programma oggi, domenica 23 aprile alle ore 12:30 al Castellani. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su Dazn, NOW e Sky Go