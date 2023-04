Il Wrexham torna in League Two: l’invasione di campo e la commozione del proprietario Ryan Reynolds (VIDEO)

Il Wrexham, societa calcistica con sede in una cittadina gallese di 61mila abitanti, torna in National League, la quarta divisione inglese. Nobile decaduta del calcio britannico, il club è tornato rilevante negli ultimi tempi grazie ai suoi proprietari: l’attore Ryan Reynolds e lo sceneggiatore Rob McElhenney. I due erano anche ieri in tribuna, commossi, al termine del match vinto 3-1 sul Boreham Wood che ha consentito alla squadra di salire di categoria. Poi invasione di campo da parte di 10mila tifosi, che hanno festeggiato il ritorno nel calcio professionistico dopo 15 anni del club. I principi del Galles, William e Kate, hanno sottolineato l’impresa di una squadra che “rende fieri i gallesi, un club con una fantastica storia che ora puo’ guardare a un futuri molto eccitante”.

“Vogliamo la Premier league”, ha dichiarato Reynolds che insieme al suo socio ha investito anche nel settore giovanile nella speranza che i talenti dlel’academy accelerino la risalita. Intanto la squadra è diventata un fenomeno mediatico, anche grazie allo sponsor Tik Tok e alla serie-documentario Disney+ in 10 puntate “Welcome to Wrexham”. Per la prossima estate, inoltre, sono previste amichevoli di lusso con Manchester United e Chelsea in California e North Carolina.