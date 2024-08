Empoli, D’Aversa: “Con il Monza impegno difficile, daremo tutto per ottenere il risultato”

Il tecnico dell’Empoli Roberto D’Aversa ha parlato alla vigilia del match di esordio contro il Monza, partita che non lo vedrà in panchina per una squalifica ancora da scontare: “La squadra proviene da un impegno positivo in Coppa Italia, abbiamo fatto bene sia mentalmente che fisicamente. Domani dovremo essere bravi e ottenere il risultato, è già una partita importante per noi. I nuovi sono un po’ indietro sotto l’aspetto fisico, ma sono giocatori importanti. Mi dispiace per l’esordio in tribuna, ma sarò comunque al fianco dei miei calciatori. Ciò che importa è il lavoro settimanale e i ragazzi si sono impegnati“. D’Aversa prosegue: “Ci aspettano due trasferte, dobbiamo ragionare partita per partita. Si deve fare di tutto per portare a casa un risultato positivo e c’è una situazione di emergenza per la squalifica di Grassi e altre situazioni. Ma non mi piace creare alibi. Il Monza è un impegno difficile, sulla carta loro sono più forti, ma parlerà il campo“.

“Il Monza ha cambiato alcuni giocatori, ma nel complesso la squadra è la stessa. Hanno un allenatore diverso, ma vantano continuità, mentre noi abbiamo dovuto cambiare dieci giocatori. Lo scorso anno il Monza è arrivato a metà classifica, serve un aspetto mentale propositivo. Ismajili e Walukiewicz? Walu ha dovuto seguire un percorso per l’infortunio. Sono ragazzi mentalmente forti, non credo abbiano problemi di tenuta“. Spiega il tecnico: “Il Monza utilizza un sistema di gioco che varia nei giocatori davanti. Ripeto, il bello del calcio è che tutti hanno la possibilità di ottenere il risultato. Conta molto la voglia che si mostra in campo. Questa squadra va migliorata, anche con altre operazioni di mercato. Si lavora per subire meno reti. Quelle occasioni che i ragazzi creano devono essere sfruttate maggiormente, perché il campionato è tutt’altra cosa”.