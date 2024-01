Empoli, Caprile: “Difficile star fuori, spero di sfruttare l’occasione. Nazionale? Un sogno”

Intervenuto a Radio TV Serie A con RDS, il portiere dell’Empoli Elia Caprile ha fatto un primo bilancio della sua stagione: “Ho dovuto aspettare un po’, poi l’occasione giusta è arrivata. Mi auguro di sfruttarla per mantenere il posto. Rimanere fuori non è facile, ti condiziona anche nella vita extra-campo“. Caprile ha poi aggiunto: “A 22 anni posso ancora migliorare su tutto. Lo staff è cambiato quest’anno e mi sto abituando in fretta ad assimilare le richieste. Nazionale? Un sogno. L’anno scorso ho avuto la possibilità di vestire quella maglia ed è stato indimenticabile“.