Empoli-Cagliari, Ranieri: “Entriamo in un mese importantissimo, che determinerà il nostro futuro”

“Entriamo in un mese importantissimo, che determinerà molto probabilmente il nostro futuro: questa partita dobbiamo affrontarla con umiltà, perché troviamo una squadra che cambiando allenatore ha fatto una media di due punti a giornata tirandosi fuori”. Parla così Claudio Ranieri a due giorni dall’importante scontro salvezza tra Cagliari ed Empoli al Castellani. “Lottando riesci a riprendere anche partite che sembrano segnate: voglio gente che gioca col cuore e con spirito di abnegazione, vedi Deiola che sta mettendo il cuore per rimanere in Serie A e Nández che trascina i suoi compagni dando in campo tutto quello che ha. Mi auguro che Jankto in questo finale possa darci quel qualcosa in più, ci punto molto”, ha aggiunto.

Il tecnico romano deve fare a meno di Pavoletti, vittima di un nuovo infortunio: “Un allenatore vorrebbe avere tutti a disposizione. Perdiamo in fisicità e certo mi avrebbe fatto piacere poter scegliere, però col recupero di Oristanio e Shomurodov recuperiamo in velocità. In attacco Lapadula sono due settimane che lo vedo bello determinato: è vicino al gol, sono convinto che farà un grande finale di stagione”.