Empoli-Cagliari 0-1, Ranieri: “Vittoria importantissima, sono contento per Jankto”

“Una vittoria importantissima, abbiamo vinto contro una bella squadra e in forma. È stata una partita brutta, sporca e cattiva, dovevamo giocarla così per non far giocare bene l’Empoli. Sapevamo che sarebbero ripartiti velocemente. Nel primo tempo non ero contento perché non riuscivamo a fare quello che volevamo, eravamo troppo larghi in campo”. Così Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, ai microfoni di Dazn al termine della sfida vinta 1-0 contro l’Empoli. A deciderla è stata Jakub Jankto, sul quale il tecnico si era soffermato nella conferenza stampa della vigilia, dicendo di aspettarsi molto da lui: “E’ un ragazzo che fa tanti chilometri ed è sempre attento tatticamente, oggi ha trovato il gol e sono contento per lui”, spiega.