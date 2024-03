Empoli-Cagliari 0-1, Nicola: “Meritavamo almeno il pareggio, testa alla prossima partita”

Il tecnico dell’Empoli Davide Nicola ha commentato, ai microfoni di Dazn, il ko casalingo contro il Cagliari per 1-0: “Sconfitta pesante, dispiace soprattutto per i ragazzi. Per almeno un’ora abbiamo giocato alla pari, se non meglio. Non siamo riusciti a capitalizzare le occasioni avute. Destro deve crescere fisicamente e Cambiaghi può migliorare in fase realizzativa. Meritavamo almeno il pareggio. I ragazzi non devono abbattersi, sanno che per la salvezza ci vorrà tanto. Pensiamo alla prossima partita”.