Empoli-Bologna, Thiago Motta: “Arnautovic stanco, tornerà in gruppo venerdì”

Il tecnico del Bologna, Thiago Motta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro l’Empoli: “Con il Verona non abbiamo sbagliato atteggiamento, loro hanno fatto la loro partita e hanno vinto la gara. Domani avremo il nostro solito atteggiamento, non sottovalutiamo la sfida. Faro qualche aggiustamento senza stravolgere la formazione”.

L’ex giocatore dell’Inter si è soffermato sul caso Arnautovic e sulle condizioni di Zirkzee: “Arnautovic rientra da un lungo stop, ha fatto solo tre giorni con il gruppo, lo vedo stanco, domani riposerà e sarà con noi da venerdì per preparare la gara di lunedì. Zirkzee sta bene, deve dimostrare con continuità di poter aiutare la squadra”

Thiago Motta si è poi complimentato con Orsolini per le sue prestazioni: ” Orsolini è importante per noi. Contro la Juventus ha recuperato palla e si è preso il rigore che poi ha segnato. Deve fare di più per un giocatore del suo livello, non deve essere soddisfatto. Se rimane concentrato può ancora migliorare tantissimo”.