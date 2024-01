Empoli, Andreazzoli: “Contro il Cagliari ci è un po’ venuto contro Maresca”

Per chiudere il girone di andata col sorriso, l’Empoli ha bisogno di un’impresa al Castellani contro il Milan. Una gara proibitiva sulla carta, ma servono punti per continuare a muovere la classifica.

“Noi abbiamo bisogno di leggerezza – spiega in conferenza stampa il tecnico degli azzurri Aurelio Andreazzoli -. Contro una squadra come il Milan dobbiamo avere tutte le componenti al 100%: tra queste c’è sicuramente il pubblico. Sono sempre presenti e bisogna dargliene atto, il loro aiuto è stato ed è sempre determinante, ci ha permesso di non soccombere agli attacchi del Cagliari. Rivedendo la partita ho notato che un po’ c’è venuto contro anche Maresca con le sue decisioni“.

Sarà un Empoli che però dovrà fare i conti con tantissime assenze. Non ci saranno: Pezzella, Cacace, Guarino, Bereszenyski, Kovalenko, Bastoni e Fazzini. “E’ un’occasione per il resto della squadra per avere opportunità maggiori e per mettersi in mostra. Baldanzi? Sta molto meglio – aggiunge Andreazzoli -. E’ un percorso purtroppo lungo quello legato al suo infortunio ma in questo momento sta meglio rispetto alle scorse settimane“.