Empoli, ancora problemi per Baldanzi. Salta il Napoli e non risponderà alla chiamata dell’Under 21

Ancora problemi per Tommaso Baldanzi, costretto a saltare la sfida di campionato di domani contro il Napoli. Lo fa sapere, con un comunicato sul proprio sito ufficiale, la società toscana. “Il calciatore – si legge nella nota – ha riportato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra e non sarà disponibile per la gara di domani contro il Napoli oltre a non poter rispondere alla chiamata della Nazionale Under 21”