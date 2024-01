Eder: “Faccio il tifo per l’Inter, vincerà il campionato. Poco rispetto da Zhang, ma nessun rancore”

“Faccio sempre il tifo dal Brasile per i nerazzurri, è una squadra tosta che ha preso una identità forte dai tempi di Conte e sta proseguendo con l’ottimo lavoro di Inzaghi, che è riuscito a portare l’Inter alla finale di Champions a giugno. Sarà dura per la Juve, il duello proseguirà: i bianconeri non fanno un bel calcio ma riescono a tenere botta fino in fondo”. Queste le parole dell’ex giocatore di Sampdoria, Inter e Nazionale, Eder Citadin Martins, in un’intervista a Radio Sportiva: “L’Inter per me, al di là del mio tifo, vincerà il campionato ed è favorita per vincere anche la Supercoppa”.

Adesso l’italobrasiliano è tornato alle origini e gioca in Brasile con il Criciuma: “Sono tornato a casa mia dopo l’esperienza in Cina e al San Paolo di due anni e va tutto bene. Ieri abbiamo vinto la Supercoppa, col Criciuma, dopo essere tornati in serie A mi sto divertendo moltissimo. E’ un campionato che sta crescendo ed è un calcio bello, di qualità, con ragazzi giovani molto forti”.

Su Suning e sulle polemiche durante la sua esperienza allo Jiangsu Suning, quando per diversi mesi dopo la crisi post-Covid non ha ricevuto gli stipendi: “Sono stato duro con Zhang per come si sono comportati con noi durante la pandemia in Cina. Siamo riusciti a vincere scudetto del 2020 e quando hanno chiuso le porte, non mi hanno più voluto parlare e tenuto un atteggiamento sbagliato. Sono rimasto triste ma non porto rancore. Mi aspettavo più rispetto all’epoca. Ma non è più il caso di parlarne”.