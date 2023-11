È nato Nicolò Pellegrini, terzogenito del capitano della Roma

Fiocco azzurro in casa Pellegrini. È nato Nicolò, terzogenito del capitano della Roma, Lorenzo e di Veronica Martinelli. “Benvenuto al mondo amore nostro”, sono le parole scelte dalla coppia (sposata a maggio 2018) per annunciare il nuovo arrivo in famiglia. “Benvenuto al piccolo Nicolò! Tanti auguri alla mamma Veronica e al papà Lorenzo Pellegrini”, ha scritto il club giallorosso sui social.

🐺 Benvenuto al piccolo Nicolò! Tanti auguri alla mamma Veronica e al papà Lorenzo Pellegrini 🤗#ASRoma — AS Roma (@OfficialASRoma) November 3, 2023