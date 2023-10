Douglas Costa: “Juve? Tornare sarebbe il mio sogno”

Il calciatore Douglas Costa ha ribadito la sua voglia di Juventus. L’attaccante brasiliano attualmente svincolato ha dichiarato a Fabrizio Romano di voler tornare a vestire la maglia bianconera.

“Mi piacerebbe tornare alla Juventus, è il mio sogno. Voglio essere un soldato a disposizione di Allegri e sentire di nuovo l’amore dei tifosi bianconeri“, ha detto il brasiliano, che prosegue. “Il mio agente è in contatto con tutti i club interessati, tra cui Juve e Arabia Saudita“.

Classe 1990, Douglas Costa ha vestito la maglia della Juventus per tre stagioni in cui ha collezionato 103 presenze, arricchite da 10 gol e 21 assist. Il giocatore tornò al Bayern Monaco all’inizio del campionato 2020/21. Nel maggio 2021 il trasferimento al Gremio, in Brasile, e poi l’avventura in MLS con la maglia dei Los Angeles Galaxy. Attualmente Costa è svincolato, per questo il suo ritorno in bianconero ha ingolosito i tifosi, data l’assenza dal campo dei centrocampisti Pogba e Fagioli.