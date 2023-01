Dossena: “Parole Dino Baggio? Non ho paura, ma bisognerebbe fare studi approfonditi”

Beppe Dossena, ex centrocampista di Parma e Juventus, nonché campione del mondo del 1982 con la Nazionale Italiana, ha parlato all’Adnkronos in merito alle parole di Dino Baggio. Quest’ultimo infatti, in merito alla morte di Vialli, si era così espresso: “Sono preoccupato, lo ammetto. C’è sempre stato il doping, comunque sia robe strane non sono mai state prese perché c’è sempre una percentuale che tu devi tenere. Però col tempo bisogna vedere se certi integratori fanno bene oppure no”.

Di seguito, la risposta proprio di Dossena: “Ho letto le dichiarazioni di Dino Baggio, mi sembra un ragazzo equilibrato e credo che ponga una questione importante. Con tutti i soldi che girano non mondo del calcio si potrebbero anzi dovrebbero fare studi più approfonditi sul fatto che ci possa essere una maggiore incidenza di alcune malattie tra gli ex calciatori. Quando ho iniziato da ragazzo negli anni ’70 mi è capitato di prendere il Micoren come tanti, poi negli anni sono stato molto più attento a quello che mettevo nel mio corpo. All’epoca soprattutto tra i giovani calciatori c’era un po’ di ignoranza e leggerezza. Dagli anni ’90 in poi c’è stata una sempre maggiore attenzione e penso che adesso nessuno prenda più roba di cui non si conosca e non sia sicura”.