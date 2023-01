Disservizi Dazn, ministro Urso: “Indennizzo automatico e impegno su investimenti tecnologici”

“Sono stati raggiunti tre obiettivi: innanzitutto, come giusto che fosse, l’indennizzo automatico per tutti coloro che hanno subito il disservizio; quindi lo spostamento della centrale di monitoraggio e di controllo del rischio direttamente in Italia dalla sede madre di Londra; infine un’assicurazione affinché siano accelerati gli investimenti sulla tecnologia per evitare il riproporsi di questi disservizi”. Queste le parole del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso dopo l’incontro al Mimit con i vertici di Dazn, l’Agcom e la Lega Serie A in seguito ai disservizi di Inter-Napoli.